Bei einem frühen Investment in RTL-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das RTL-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 64,86 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die RTL-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,542 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 20.11.2026 45,87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 29,75 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 54,13 Prozent gleich.

Der RTL-Wert an der Börse wurde auf 4,49 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at