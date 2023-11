MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine RTL-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in RTL-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

RTL-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 37,88 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die RTL-Aktie investiert hat, hat nun 26,399 Anteile im Depot. Die gehaltenen RTL-Aktien wären am 10.11.2023 866,95 EUR wert, da der Schlussstand 32,84 EUR betrug. Das entspricht einer Einbuße um 13,31 Prozent.

Jüngst verzeichnete RTL eine Marktkapitalisierung von 5,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at