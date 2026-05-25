RTL Aktie

RTL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528

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RTL-Investmentbeispiel 25.05.2026 10:03:55

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine RTL-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine RTL-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die RTL-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurden RTL-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren RTL-Anteile an diesem Tag 37,14 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die RTL-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 26,925 RTL-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 834,68 EUR, da sich der Wert eines RTL-Anteils am 22.05.2026 auf 31,00 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 16,53 Prozent verringert.

RTL markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,69 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: RTL Group

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