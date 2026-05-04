RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|Langfristige Investition
|
04.05.2026 10:03:41
MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine RTL-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das RTL-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die RTL-Aktie an diesem Tag bei 47,08 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die RTL-Aktie investierten, hätten nun 21,240 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 32,75 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 695,62 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 30,44 Prozent.
Insgesamt war RTL zuletzt 5,07 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: RTL Group
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