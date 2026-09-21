MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine RTL-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in RTL-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurde die RTL-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 50,35 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,986 RTL-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 62,56 EUR, da sich der Wert eines RTL-Anteils am 18.09.2026 auf 31,50 EUR belief. Damit wäre die Investition um 37,44 Prozent gesunken.

Zuletzt verbuchte RTL einen Börsenwert von 4,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at