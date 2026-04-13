RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|Profitables RTL-Investment?
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13.04.2026 10:03:42
MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RTL von vor 10 Jahren angefallen
RTL-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 73,05 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die RTL-Aktie investiert, befänden sich nun 13,689 RTL-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 520,19 EUR, da sich der Wert einer RTL-Aktie am 10.04.2026 auf 38,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 47,98 Prozent verringert.
RTL wurde am Markt mit 5,88 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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