RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|RTL-Anlage unter der Lupe
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06.07.2026 10:03:54
MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RTL von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem RTL-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 69,70 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,347 RTL-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der RTL-Aktie auf 31,95 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 458,39 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 54,16 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von RTL betrug jüngst 4,83 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: RTL Group
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