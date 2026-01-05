MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RTL von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades RTL-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 42,68 EUR. Bei einem RTL-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 234,302 RTL-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.01.2026 auf 34,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 153,70 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 18,46 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für RTL eine Börsenbewertung in Höhe von 5,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at