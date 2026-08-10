MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RTL von vor einem Jahr angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die RTL-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der RTL-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 35,00 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die RTL-Aktie investiert, befänden sich nun 2,857 RTL-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.08.2026 auf 32,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93,57 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,43 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für RTL eine Börsenbewertung in Höhe von 4,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at