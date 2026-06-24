MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Salzgitter-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Salzgitter-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Salzgitter-Aktie an diesem Tag bei 25,02 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 39,968 Salzgitter-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.06.2026 auf 51,25 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 048,36 EUR wert. Damit wäre die Investition 104,84 Prozent mehr wert.

Salzgitter war somit zuletzt am Markt 2,80 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at