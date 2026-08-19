Salzgitter Aktie

Salzgitter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

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Langfristige Anlage 19.08.2026 10:03:37

MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Salzgitter-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Salzgitter-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 30,86 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Salzgitter-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,240 Salzgitter-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 18.08.2026 164,94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 50,90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 64,94 Prozent gesteigert.

Salzgitter wurde am Markt mit 2,87 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

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