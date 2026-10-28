Salzgitter Aktie

Salzgitter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

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Performance unter der Lupe 28.10.2026 10:03:56

MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor einem Jahr eingefahren

MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Salzgitter-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Salzgitter-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Salzgitter-Papier bei 30,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Salzgitter-Aktie investiert hätte, hätte er nun 33,003 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 549,83 EUR, da sich der Wert einer Salzgitter-Aktie am 27.10.2026 auf 46,96 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 54,98 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Salzgitter einen Börsenwert von 2,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

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08:00 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Salzgitter Buy UBS AG
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