Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
|Profitabler Salzgitter-Einstieg?
|
18.11.2026 10:03:19
MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Salzgitter-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die Salzgitter-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Salzgitter-Aktie bei 28,57 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Salzgitter-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 35,008 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 17.11.2026 1 667,78 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 47,64 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +66,78 Prozent.
Der Marktwert von Salzgitter betrug jüngst 2,78 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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