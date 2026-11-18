Anleger, die vor Jahren in Salzgitter-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Salzgitter-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Salzgitter-Aktie bei 28,57 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Salzgitter-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 35,008 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 17.11.2026 1 667,78 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 47,64 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +66,78 Prozent.

Der Marktwert von Salzgitter betrug jüngst 2,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at