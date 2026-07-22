Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
|Rentables Salzgitter-Investment?
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22.07.2026 10:04:24
MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Salzgitter-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Salzgitter-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 27,86 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Salzgitter-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 358,938 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 21.07.2026 auf 55,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 741,56 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 97,42 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 3,02 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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