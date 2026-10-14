Salzgitter Aktie

Salzgitter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

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Salzgitter-Anlage 14.10.2026 10:05:04

MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Salzgitter-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Salzgitter-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Salzgitter-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Salzgitter-Papier statt. Diesen Tag beendete das Salzgitter-Papier bei 29,06 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 344,116 Salzgitter-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 490,02 EUR, da sich der Wert eines Salzgitter-Anteils am 13.10.2026 auf 47,92 EUR belief. Damit wäre die Investition 64,90 Prozent mehr wert.

Salzgitter markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,69 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

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