Salzgitter Aktie

Salzgitter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

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Salzgitter-Investmentbeispiel 08.04.2026 10:03:55

MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Salzgitter-Investment von vor 10 Jahren verdient

MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Salzgitter-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Salzgitter-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 08.04.2016 wurde die Salzgitter-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 24,14 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 414,250 Salzgitter-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 07.04.2026 16 130,90 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 38,94 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 16 130,90 EUR entspricht einer Performance von +61,31 Prozent.

Insgesamt war Salzgitter zuletzt 2,08 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

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