Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
|Salzgitter-Anlage unter der Lupe
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15.07.2026 10:03:41
MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Salzgitter-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Salzgitter-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Salzgitter-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 32,48 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 30,788 Salzgitter-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 14.07.2026 auf 55,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 694,89 EUR wert. Damit wäre die Investition um 69,49 Prozent gestiegen.
Der Salzgitter-Wert an der Börse wurde auf 2,78 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com