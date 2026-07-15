MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Salzgitter-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Salzgitter-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Salzgitter-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Salzgitter-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 32,48 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 30,788 Salzgitter-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 14.07.2026 auf 55,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 694,89 EUR wert. Damit wäre die Investition um 69,49 Prozent gestiegen.

Der Salzgitter-Wert an der Börse wurde auf 2,78 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at