Schaeffler Aktie

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WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

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Profitable Schaeffler-Investition? 28.10.2026 10:03:56

MDAX-Titel Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schaeffler von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Schaeffler-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Schaeffler-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 5,04 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Schaeffler-Aktie investiert, befänden sich nun 198,413 Schaeffler-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (5,82 EUR), wäre das Investment nun 1 154,76 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 154,76 EUR entspricht einer Performance von +15,48 Prozent.

Schaeffler markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,50 Mrd. Euro. Am 09.10.2015 fand der erste Handelstag der Schaeffler-Aktie an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Schaeffler-Aktie wurde der Erstkurs mit 13,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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