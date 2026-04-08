Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|Profitable Schaeffler-Investition?
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08.04.2026 10:03:55
MDAX-Titel Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schaeffler von vor einem Jahr abgeworfen
Schaeffler-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Schaeffler-Anteile bei 3,39 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2 948,113 Schaeffler-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 07.04.2026 auf 7,12 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 990,57 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +109,91 Prozent.
Schaeffler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,80 Mrd. Euro. Das Schaeffler-Papier wurde am 09.10.2015 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Schaeffler-Aktie bei 13,50 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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