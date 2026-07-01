Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|Rentable Schaeffler-Investition?
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01.07.2026 10:04:13
MDAX-Titel Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schaeffler-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem Schaeffler-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 4,54 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Schaeffler-Aktie investiert, befänden sich nun 2 204,586 Schaeffler-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 30.06.2026 18 694,89 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 8,48 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 86,95 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Schaeffler belief sich jüngst auf 7,55 Mrd. Euro. Die Schaeffler-Aktie wurde am 09.10.2015 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Schaeffler-Anteils auf 13,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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