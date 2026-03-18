Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|Lohnende Schaeffler-Anlage?
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18.03.2026 10:04:50
MDAX-Titel Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schaeffler-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Schaeffler-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Schaeffler-Anteile bei 6,24 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Schaeffler-Aktie investiert, befänden sich nun 1 603,849 Schaeffler-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 17.03.2026 11 828,39 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 7,38 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18,28 Prozent gesteigert.
Der Schaeffler-Wert an der Börse wurde auf 6,97 Mrd. Euro beziffert. Die Schaeffler-Aktie wurde am 09.10.2015 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Schaeffler-Papiers lag beim Börsengang bei 13,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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