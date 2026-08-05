MDAX-Titel Schaeffler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schaeffler von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Schaeffler eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Schaeffler-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Schaeffler-Aktie letztlich bei 5,68 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Schaeffler-Aktie investiert hätte, hätte er nun 176,056 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 7,55 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 329,23 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 329,23 EUR, was einer positiven Performance von 32,92 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Schaeffler belief sich zuletzt auf 6,93 Mrd. Euro. Am 09.10.2015 wurden Schaeffler-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt des Schaeffler-Papiers wurde der Erstkurs mit 13,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at