MDAX-Titel Schaeffler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schaeffler von vor 5 Jahren gekostet

Vor 5 Jahren wurde das Schaeffler-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Schaeffler-Papier bei 7,21 EUR. Bei einem Schaeffler-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,879 Schaeffler-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Schaeffler-Aktie auf 6,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 95,70 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -4,30 Prozent.

Insgesamt war Schaeffler zuletzt 6,51 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Schaeffler-Papiers fand am 09.10.2015 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Schaeffler-Papiers lag damals bei 13,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at