Schaeffler Aktie

Schaeffler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

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Rentables Schaeffler-Investment? 25.03.2026 10:04:44

MDAX-Titel Schaeffler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schaeffler von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Schaeffler eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Schaeffler-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Schaeffler-Papier bei 7,21 EUR. Bei einem Schaeffler-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,879 Schaeffler-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Schaeffler-Aktie auf 6,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 95,70 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -4,30 Prozent.

Insgesamt war Schaeffler zuletzt 6,51 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Schaeffler-Papiers fand am 09.10.2015 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Schaeffler-Papiers lag damals bei 13,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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09.03.26 Schaeffler Kaufen DZ BANK
04.03.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 Schaeffler Sell UBS AG
04.03.26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
03.03.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
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