MDAX-Titel Schaeffler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schaeffler von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Schaeffler-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Schaeffler-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 12,93 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Schaeffler-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 77,340 Schaeffler-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Schaeffler-Papiers auf 8,88 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 686,77 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 31,32 Prozent verringert.

Am Markt war Schaeffler jüngst 8,69 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Schaeffler-Papiere an der Börse XETRA war der 09.10.2015. Der Erstkurs der Schaeffler-Aktie belief sich damals auf 13,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at