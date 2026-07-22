Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|Profitabler Schaeffler-Einstieg?
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22.07.2026 10:04:24
MDAX-Titel Schaeffler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schaeffler-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Schaeffler-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 13,27 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Schaeffler-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 753,864 Schaeffler-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 076,14 EUR, da sich der Wert einer Schaeffler-Aktie am 21.07.2026 auf 8,06 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 39,24 Prozent eingebüßt.
Schaeffler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,49 Mrd. Euro gelistet. Am 09.10.2015 fand der erste Handelstag des Schaeffler-Papiers an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Schaeffler-Aktie wurde der Erstkurs mit 13,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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