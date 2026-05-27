Schaeffler Aktie

Schaeffler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

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Langfristige Investition 27.05.2026 10:03:35

MDAX-Titel Schaeffler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schaeffler-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Schaeffler-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurde die Schaeffler-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Schaeffler-Aktie an diesem Tag 14,30 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,995 Schaeffler-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 26.05.2026 auf 10,02 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70,09 EUR wert. Damit wäre die Investition um 29,91 Prozent gesunken.

Zuletzt verbuchte Schaeffler einen Börsenwert von 9,32 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Schaeffler-Aktie fand am 09.10.2015 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der Schaeffler-Aktie lag damals bei 13,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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