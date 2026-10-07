Schaeffler Aktie

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WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

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Schaeffler-Performance im Blick 07.10.2026 10:03:42

MDAX-Titel Schaeffler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schaeffler-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Schaeffler-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 07.10.2021 wurde das Schaeffler-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Schaeffler-Anteile an diesem Tag bei 6,71 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 149,142 Schaeffler-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.10.2026 948,55 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 6,36 EUR belief. Mit einer Performance von -5,15 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Schaeffler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,90 Mrd. Euro. Das Schaeffler-Papier wurde am 09.10.2015 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Schaeffler-Aktie bei 13,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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