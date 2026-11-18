Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|Schaeffler-Investment
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18.11.2026 10:03:19
MDAX-Titel Schaeffler-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Schaeffler von vor einem Jahr angefallen
Die Schaeffler-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Schaeffler-Aktie bei 6,45 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 155,039 Schaeffler-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 5,31 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 823,26 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 17,67 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Schaeffler eine Börsenbewertung in Höhe von 5,17 Mrd. Euro. Die Schaeffler-Aktie ging am 09.10.2015 an die Börse XETRA. Der Erstkurs der Schaeffler-Aktie lag beim Börsengang bei 13,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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