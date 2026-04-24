Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|Dividenden-Abstimmung
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24.04.2026 10:02:45
MDAX-Titel Schaeffler-Aktie: Über diese Dividende können sich Schaeffler-Aktionäre freuen
Bei der Hauptversammlung von MDAX-Titel Schaeffler am 23.04.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,30 EUR auszuschütten. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividende noch bei 0,25 EUR angesetzt wurde. Insgesamt wurde beschlossen 236,00 Mio. EUR an Aktionäre auszuzahlen. So dezimierte sich die Schaeffler- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 19,73 Prozent.
Ausschüttungsrendite im Blick
Der Schaeffler-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem XETRA-Handel bei 8,47 EUR in den Feierabend. Der Schaeffler-Titel wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Schaeffler-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Aktionäre. Für das Jahr 2025 verzeichnet der Schaeffler-Titel eine Dividendenrendite von 3,59 Prozent. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 5,89 Prozent.
Kursentwicklung verglichen mit realer Rendite
Innerhalb von 3 Jahren hat der Kurs von Schaeffler via XETRA 27,18 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 290,24 Prozent besser entwickelt als der Schaeffler-Kurs.
Dividendenvorhersage von Schaeffler
Für 2026 erwarten FactSet-Experten eine Verringerung der Dividende auf 0,27 EUR. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3,32 Prozent sinken.
Wichtigste Eckdaten von Schaeffler
Die Marktkapitalisierung des MDAX-Unternehmens Schaeffler beträgt aktuell 7,956 Mrd. EUR. Das KGV von Schaeffler beläuft sich aktuell auf 0,00. 2025 setzte Schaeffler 23,492 Mrd. EUR um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von -0,45 EUR.
Redaktion finanzen.at
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