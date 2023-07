MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Scout24-Investment eingefahren

Bei einem frühen Scout24-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Scout24-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Scout24-Aktie an diesem Tag bei 53,50 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18,692 Scout24-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.07.2023 gerechnet (58,40 EUR), wäre das Investment nun 1 091,59 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +9,16 Prozent.

Der Marktwert von Scout24 betrug jüngst 3,96 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Scout24-Papiers fand am 01.10.2015 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Scout24-Aktie auf 30,75 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at