MDAX-Titel Sixt SE St-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Sixt SE St-Investment verdient

Bei einem frühen Investment in Sixt SE St-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Sixt SE St-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Sixt SE St-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 18,20 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Sixt SE St-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 549,451 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Sixt SE St-Aktie auf 101,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55 659,34 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 456,59 Prozent.

Der Sixt SE St-Wert an der Börse wurde auf 3,07 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at