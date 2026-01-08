Ströer Aktie

Rentabler Ströer SE-Einstieg? 08.01.2026 10:03:26

MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ströer SE-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ströer SE-Investment verlieren können.

Ströer SE-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Ströer SE-Papier bei 75,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Ströer SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 133,333 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 040,00 EUR, da sich der Wert eines Ströer SE-Anteils am 07.01.2026 auf 37,80 EUR belief. Mit einer Performance von -49,60 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Ströer SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,11 Mrd. Euro gelistet. Ströer SE-Anteile wurde am 15.07.2010 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Ströer SE-Aktie belief sich damals auf 20,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

