MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ströer SE von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Ströer SE gewesen.

Am 09.04.2016 wurde das Ströer SE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Ströer SE-Papier letztlich bei 56,06 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,784 Ströer SE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.04.2026 auf 32,14 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 57,33 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 42,67 Prozent.

Der Börsenwert von Ströer SE belief sich jüngst auf 1,74 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Ströer SE-Aktie fand am 15.07.2010 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der Ströer SE-Aktie lag damals bei 20,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at