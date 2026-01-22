Ströer Aktie
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
|Langfristige Anlage
|
22.01.2026 10:03:51
MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ströer SE von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurden Ströer SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Ströer SE-Papier an diesem Tag bei 55,00 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 18,182 Ströer SE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.01.2026 gerechnet (34,00 EUR), wäre das Investment nun 618,18 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 38,18 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Ströer SE belief sich zuletzt auf 1,95 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Ströer SE-Papiers fand am 15.07.2010 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Ströer SE-Aktie wurde der Erstkurs mit 20,60 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
