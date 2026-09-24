Ströer Aktie
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
|Performance im Blick
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24.09.2026 10:03:25
MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ströer SE-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Ströer SE-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Ströer SE-Papier 37,70 EUR wert. Bei einem Ströer SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,653 Ströer SE-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 98,73 EUR, da sich der Wert einer Ströer SE-Aktie am 23.09.2026 auf 37,22 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 98,73 EUR, was einer negativen Performance von 1,27 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Ströer SE belief sich jüngst auf 2,08 Mrd. Euro. Das Ströer SE-Papier wurde am 15.07.2010 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Ströer SE-Aktie lag damals bei 20,60 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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