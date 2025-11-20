Ströer Aktie
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
|Langfristige Performance
|
20.11.2025 10:04:01
MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ströer SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das Ströer SE-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Ströer SE-Aktie an diesem Tag bei 56,57 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Ströer SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 176,772 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Ströer SE-Papiers auf 34,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 133,99 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 38,66 Prozent.
Ströer SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,92 Mrd. Euro gelistet. Das Ströer SE-Papier wurde am 15.07.2010 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Ströer SE-Anteilsschein bei 20,60 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaAmehr Nachrichten
|
15:59
|Börse Frankfurt: MDAX am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwacher Handel: MDAX sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
13.11.25
|EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Raquel Falomir, Kauf (EQS Group)
|
13.11.25