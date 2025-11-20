MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ströer SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Ströer SE-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Das Ströer SE-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Ströer SE-Aktie an diesem Tag bei 56,57 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Ströer SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 176,772 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Ströer SE-Papiers auf 34,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 133,99 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 38,66 Prozent.

Ströer SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,92 Mrd. Euro gelistet. Das Ströer SE-Papier wurde am 15.07.2010 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Ströer SE-Anteilsschein bei 20,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at