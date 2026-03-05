MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ströer SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde die Ströer SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Ströer SE-Papier bei 74,40 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Ströer SE-Aktie investiert hat, hat nun 13,441 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 459,01 EUR, da sich der Wert einer Ströer SE-Aktie am 04.03.2026 auf 34,15 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 54,10 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Ströer SE eine Marktkapitalisierung von 1,87 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Ströer SE-Papiere fand am 15.07.2010 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Ströer SE-Aktie auf 20,60 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at