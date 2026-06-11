Ströer Aktie
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
|Lukrativer Ströer SE-Einstieg?
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11.06.2026 10:03:36
MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ströer SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Ströer SE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Ströer SE-Papier an diesem Tag 52,50 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Ströer SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,905 Ströer SE-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Ströer SE-Papiers auf 34,42 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 65,56 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 34,44 Prozent gleich.
Ströer SE wurde am Markt mit 1,94 Mrd. Euro bewertet. Das Börsendebüt der Ströer SE-Papiere fand am 15.07.2010 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Ströer SE-Papiers belief sich damals auf 20,60 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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