MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ströer SE von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Ströer SE eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Ströer SE-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 64,75 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Ströer SE-Aktie investierten, hätten nun 154,440 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 335,91 EUR, da sich der Wert einer Ströer SE-Aktie am 26.06.2024 auf 60,45 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 6,64 Prozent eingebüßt.

Alle Ströer SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,39 Mrd. Euro. Am 15.07.2010 wurden Ströer SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Ströer SE-Anteilsschein bei 20,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at