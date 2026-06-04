Ströer Aktie

Ströer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

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Investmentbeispiel 04.06.2026 10:04:00

MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ströer SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ströer SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Ströer SE-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Ströer SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Ströer SE-Papier bei 47,70 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 209,644 Ströer SE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 450,73 EUR, da sich der Wert eines Ströer SE-Anteils am 03.06.2026 auf 35,54 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 25,49 Prozent.

Ströer SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,09 Mrd. Euro gelistet. Die Ströer SE-Aktie wurde am 15.07.2010 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Ströer SE-Anteils bei 20,60 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: STRÖER

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