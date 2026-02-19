Ströer Aktie
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
|Lukrativer Ströer SE-Einstieg?
|
19.02.2026 10:03:24
MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ströer SE von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem Ströer SE-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 55,60 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Ströer SE-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 179,856 Ströer SE-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.02.2026 auf 34,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 115,11 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 38,85 Prozent vermindert.
Ströer SE wurde am Markt mit 1,90 Mrd. Euro bewertet. Am 15.07.2010 fand der erste Handelstag des Ströer SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Das Ströer SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 20,60 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
