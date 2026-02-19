Ströer Aktie

Ströer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer Ströer SE-Einstieg? 19.02.2026 10:03:24

MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ströer SE von vor einem Jahr angefallen

MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ströer SE von vor einem Jahr angefallen

Anleger, die vor Jahren in Ströer SE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem Ströer SE-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 55,60 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Ströer SE-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 179,856 Ströer SE-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.02.2026 auf 34,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 115,11 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 38,85 Prozent vermindert.

Ströer SE wurde am Markt mit 1,90 Mrd. Euro bewertet. Am 15.07.2010 fand der erste Handelstag des Ströer SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Das Ströer SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 20,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: STRÖER

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

mehr Nachrichten