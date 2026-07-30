MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen TAG Immobilien-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurden TAG Immobilien-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 12,16 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die TAG Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 82,255 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 126,89 EUR, da sich der Wert eines TAG Immobilien-Anteils am 29.07.2026 auf 13,70 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +12,69 Prozent.

Jüngst verzeichnete TAG Immobilien eine Marktkapitalisierung von 2,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at