TAG Immobilien Aktie
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
|TAG Immobilien-Investition im Blick
|
30.07.2026 10:03:24
MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden TAG Immobilien-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 12,16 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die TAG Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 82,255 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 126,89 EUR, da sich der Wert eines TAG Immobilien-Anteils am 29.07.2026 auf 13,70 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +12,69 Prozent.
Jüngst verzeichnete TAG Immobilien eine Marktkapitalisierung von 2,63 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TAG Immobilien