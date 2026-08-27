TAG Immobilien Aktie
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
|TAG Immobilien-Investment im Blick
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27.08.2026 10:03:21
MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das TAG Immobilien-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen TAG Immobilien-Anteile letztlich bei 12,33 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 811,079 TAG Immobilien-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des TAG Immobilien-Papiers auf 13,04 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 576,47 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,76 Prozent zugenommen.
Der TAG Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 2,46 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TAG Immobilien