MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren TAG Immobilien-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das TAG Immobilien-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen TAG Immobilien-Anteile letztlich bei 12,33 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 811,079 TAG Immobilien-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des TAG Immobilien-Papiers auf 13,04 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 576,47 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,76 Prozent zugenommen.

Der TAG Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 2,46 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at