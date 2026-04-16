MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in TAG Immobilien-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der TAG Immobilien-Aktie statt. Der Schlusskurs der TAG Immobilien-Aktie betrug an diesem Tag 14,13 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TAG Immobilien-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 70,771 TAG Immobilien-Anteilen. Die gehaltenen TAG Immobilien-Papiere wären am 15.04.2026 1 089,17 EUR wert, da der Schlussstand 15,39 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8,92 Prozent erhöht.

TAG Immobilien wurde am Markt mit 2,85 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at