TAG Immobilien Aktie

TAG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TAG Immobilien-Anlage unter der Lupe 26.02.2026 10:03:25

MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TAG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TAG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in TAG Immobilien-Aktien gewesen.

Am 26.02.2023 wurde die TAG Immobilien-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das TAG Immobilien-Papier bei 7,61 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das TAG Immobilien-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,141 TAG Immobilien-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.02.2026 auf 16,58 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 217,87 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 117,87 Prozent gesteigert.

TAG Immobilien wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,10 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: TAG Immobilien

Nachrichten zu TAG Immobilien AG

mehr Nachrichten