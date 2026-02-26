TAG Immobilien Aktie
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
26.02.2026
MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TAG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 26.02.2023 wurde die TAG Immobilien-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das TAG Immobilien-Papier bei 7,61 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das TAG Immobilien-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,141 TAG Immobilien-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.02.2026 auf 16,58 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 217,87 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 117,87 Prozent gesteigert.
TAG Immobilien wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,10 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
