MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TAG Immobilien von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in TAG Immobilien-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 04.06.2016 wurden TAG Immobilien-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 11,77 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 849,921 TAG Immobilien-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 03.06.2026 auf 13,19 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 210,46 EUR wert. Damit wäre die Investition 12,10 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für TAG Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 2,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at