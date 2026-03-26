TAG Immobilien Aktie
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
|Langfristige Investition
|
26.03.2026 10:03:29
MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in TAG Immobilien von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der TAG Immobilien-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 5,70 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 175,593 TAG Immobilien-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.03.2026 auf 13,32 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 338,89 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 2 338,89 EUR, was einer positiven Performance von 133,89 Prozent entspricht.
Insgesamt war TAG Immobilien zuletzt 2,52 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TAG Immobilien
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