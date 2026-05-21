TAG Immobilien Aktie
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
|Langfristige Anlage
|
21.05.2026 10:03:40
MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in TAG Immobilien von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das TAG Immobilien-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der TAG Immobilien-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 7,63 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,113 TAG Immobilien-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.05.2026 auf 14,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 190,79 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +90,79 Prozent.
TAG Immobilien war somit zuletzt am Markt 2,74 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TAG Immobilien