TAG Immobilien Aktie
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
|Rentable TAG Immobilien-Anlage?
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19.11.2026 10:03:23
MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TAG Immobilien-Investment von vor 10 Jahren verdient
Die TAG Immobilien-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der TAG Immobilien-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 11,20 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 892,671 TAG Immobilien-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der TAG Immobilien-Aktie auf 11,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 176,45 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1,76 Prozent vermehrt.
TAG Immobilien markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TAG Immobilien
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