MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TAG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in TAG Immobilien eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das TAG Immobilien-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die TAG Immobilien-Aktie letztlich bei 6,08 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die TAG Immobilien-Aktie investierten, hätten nun 164,474 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.12.2025 2 310,86 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 14,05 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 131,09 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien belief sich zuletzt auf 2,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at